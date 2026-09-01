Della Morte prende ancora tempo e aspetta il Bari, Angelozzi vira su Jimenez del Catania

Era ormai tutto intavolato per uno scambio a cui lo Spezia lavorava da giorni. Edoardo Soleri al Vicenza in prestito con obbligo di riscatto, in via Melara Matteo Della Morte, trequartista ed esterno ventiseienne lo scorso anno al Benevento. A Milano verso le 10.30, la squadra mercato spezzina attendeva solo l’ok per definire gli ultimi dettagli, che con il Vicenza erano già stati concordati. Ma come accaduto sul finire della scorsa settimana, a prendere tempo è stato ancora lo stesso Della Morte. Non per il Brescia, ma per il Bari.

Così, quella che era un’operazione solo da definire, è tornata in bilico. Non nel passaggio di Soleri a Vicenza, che dovrebbe comunque concretizzarsi, ma nell’arrivo del centrocampista offensivo allo Spezia. Che ora non sembra più intenzionato ad aspettarlo. Angelozzi, infatti, ha virato con forza su Kaleb Jimenez, trequartista classe 2002 del Catania. Può giocare anche sull’esterno, lo ha fatto poco ma è nelle sue corde, ma è soprattutto un giocatore di qualità che potrebbe ben inserirsi nel contesto tattico spezzino. Operazione in piedi, si cercano gli accordi con calciatore e club, di cui Jimenez è stato un titolare in questo inizio stagione. Poco più di sette ore

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