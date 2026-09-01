Di Serio in chiusura al Benevento, circa mezzo milione allo Spezia

Si sblocca il mercato attaccanti in Serie B e nel pomeriggio dell’ultimo giorno di sessione estiva Giuseppe Di Serio trova una nuova collocazione. L’attaccante è in chiusura con il Benevento, che verso l’ora di pranzo ha trovato un accordo con lo Spezia per l’acquisto a titolo definitivo del venticinquenne. Al club di via Melara un compenso di circa mezzo milione di euro per il calciatore, che ritrova così i giallorossi a distanza di quattro anni. Di Serio, infatti, aveva già militato a Benevento tra il 2018 e il 2022, esordendo anche in Serie A. L’attaccante lascia lo Spezia dopo due stagioni e mezza di alti e bassi: trascinatore nei primi mesi, aiutando la squadra a trovare la salvezza in Serie B, poi pochi picchi. Conclude la sua avventura spezzina con otto reti in 72 presenze. Ora il Benevento, dove non occuperà posti in lista e risulterà un giocatore bandiera.

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