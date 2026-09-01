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Di Serio in chiusura al Benevento, circa mezzo milione allo Spezia

Di Serio in chiusura al Benevento, circa mezzo milione allo Spezia

Giuseppe Di Serio

Si sblocca il mercato attaccanti in Serie B e nel pomeriggio dell’ultimo giorno di sessione estiva Giuseppe Di Serio trova una nuova collocazione. L’attaccante è in chiusura con il Benevento, che verso l’ora di pranzo ha trovato un accordo con lo Spezia per l’acquisto a titolo definitivo del venticinquenne. Al club di via Melara un compenso di circa mezzo milione di euro per il calciatore, che ritrova così i giallorossi a distanza di quattro anni. Di Serio, infatti, aveva già militato a Benevento tra il 2018 e il 2022, esordendo anche in Serie A. L’attaccante lascia lo Spezia dopo due stagioni e mezza di alti e bassi: trascinatore nei primi mesi, aiutando la squadra a trovare la salvezza in Serie B, poi pochi picchi. Conclude la sua avventura spezzina con otto reti in 72 presenze. Ora il Benevento, dove non occuperà posti in lista e risulterà un giocatore bandiera.

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