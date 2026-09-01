Giovedì a Ortonovo l’ultimo saluto a Giampiero Andreani

Ad una settimana dal tragico incidente che si è portato via a soli 17 anni Giampiero Andreani, oggi è stata fissata la data dell’ultimo saluto al talento dell’Hockey Sarzana che ha trovato la morte proprio mentre stava raggiungendo i compagni per gli allenamenti dopo un turno di lavoro sul litorale di Fiumaretta. Dopo l’esame autoptico effettuato ieri, oggi la famiglia ha scelto la data di giovedì 3 settembre per la cerimonia che si terrà alle ore 16.00 presso il santuario del Mirteto a Ortonovo paese. In vista di una partecipazione imponente – a fronte anche delle centinaia di persone che hanno preso parte alla veglia di venerdì scorso – questa sera la giunta di Luni, la Polizia Locale, i Carabinieri e la Protezione Civile terranno una riunione organizzativa per pianificare nel migliore dei modi l’afflusso e il deflusso dal borgo per quanti vorranno tributare l’ultimo saluto a Giampy. “Ci stringiamo attorno ai familiari e a tutti i parenti – afferma il sindaco Alessandro Silvestri – stiamo vivendo un dolore collettivo che in questi giorni ha paralizzato la nostra comunità che vive come sospesa nell’attesa di questo triste momento di commiato, per essere vicina ai familiari. Raccomandiamo fin d’ora – aggiunge – di raggiungere il paese con mezzi a due ruote e, dove possibile, di contenere al massimo l’utilizzo di autovetture”.

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