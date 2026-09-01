“Il Gustalibro” torna a Santo Stefano: a settembre due appuntamenti per scambiare libri

“Il Gustalibro” torna a Santo Stefano di Magra con due nuovi appuntamenti dedicati alla promozione della lettura e al riuso dei libri. L’iniziativa è in programma venerdì 4 e venerdì 18 settembre, dalle 10.30 alle 19, nella nuova sede sul viale pedonale Pozzoli, di fronte al centro commerciale La Fabbrica.

Al centro del progetto c’è il baratto di libri nuovi e usati, rivolto a bambini, ragazzi e adulti. La formula è semplice: chi partecipa porta un libro in proprio possesso e può scambiarlo con uno dei volumi disponibili nello spazio espositivo, scegliendolo in base ai propri interessi.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Santo Stefano di Magra, l’Istituto comprensivo Vezzano Ligure – Santo Stefano Magra, il centro commerciale La Fabbrica e Spazio Conad, con l’obiettivo di creare un momento di condivisione culturale e favorire il ricircolo dei libri sul territorio.

The post Soleri al Vicenza, marcia indietro del Benevento per Di Serio. Che se resta chiude all’arrivo di Vido appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com