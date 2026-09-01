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Sport

Il San Lazzaro ringrazia il Comune per gli interventi che hanno ridato praticabilità invernale al Cristoni

Il San Lazzaro ringrazia il Comune per gli interventi che hanno ridato praticabilità invernale al Cristoni

Antica Luni e Bolanese in campo ieri mattina al "Cristoni" di Sarzana.

“La Società S. Lazzaro  Lunense ringrazia il comune di Sarzana e la Sindaca che, nel rispetto degli impegni, hanno consentito di iniziare la stagione agonistica effettuando il primo step di lavori  preventivati per ridare praticabilità invernale al campo e intervenendo sul sistema irrigazione  sostituendo in emergenza la  pompa”. Lo afferma il presidente Fabrizi che aggiunge: “Si confida nel contempo che gli ulteriori interventi preventivati, per il ripristino del terreno di gioco, come da intese, si riusciranno  ad ultimare nel mese di dicembre con medesime apprezzate risolutezza e gratificazione”.

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