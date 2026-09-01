Il San Lazzaro ringrazia il Comune per gli interventi che hanno ridato praticabilità invernale al Cristoni

“La Società S. Lazzaro Lunense ringrazia il comune di Sarzana e la Sindaca che, nel rispetto degli impegni, hanno consentito di iniziare la stagione agonistica effettuando il primo step di lavori preventivati per ridare praticabilità invernale al campo e intervenendo sul sistema irrigazione sostituendo in emergenza la pompa”. Lo afferma il presidente Fabrizi che aggiunge: “Si confida nel contempo che gli ulteriori interventi preventivati, per il ripristino del terreno di gioco, come da intese, si riusciranno ad ultimare nel mese di dicembre con medesime apprezzate risolutezza e gratificazione”.

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