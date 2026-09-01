In Valle Arroscia anche il pane secco diventa un sugo gustoso per la pasta

Il pane è sacro, non solo per il cristianesimo, ma per tutte le religioni, che hanno pani diversi, lievitati, azzimi, di grano, di farro, di sorgo, di tutti i cereali che abbracciano il mondo…

La Liguria, soprattutto quella dell’entroterra, non fa eccezione, e quindi il pane ha i suoi riti (non si deve posare capovolto, onde evitare di vedere le streghe ballarci sopra…), non si deve buttare (se cade in terra si può fare, non prima di averlo baciato…), e tanti altri gesti che sposano credenze, tradizioni, superstizioni e necessità di non buttare nulla…

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