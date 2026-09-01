La prima cessione dell’ultimo giorno: ufficiale il ritorno di Bandinelli all’Empoli

Si chiude dopo 83 presenze, due reti e sei assist l’esperienza allo Spezia di Filippo Bandinelli. Il centrocampista classe ’95 torna all’Empoli a distanza di tre anni dal suo addio, quando era sceso in Serie B per sposare il progetto delle Aquile di Eduardo Macia e Massimiliano Alvini. Se ne va a titolo definitivo, in quella che è la prima cessione di una giornata che si preannuncia lunghissima in casa Spezia: un incentivo all’esodo, poi la volta verso la Toscana dal nuovo tecnico Guido Pagliuca, che avrebbe potuto allenarlo lo scorso anno proprio in maglia bianca.

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