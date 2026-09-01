Liceo “Pacinotti”, il saluto a Grazia Geranio: emozioni e applausi per la dirigente che va in pensione

Mattinata di forti emozioni quella trascorsa nella sala riunioni del Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti”, colma di docenti accorsi alla festa di pensionamento della dirigente scolastica, la professoressa Grazia Geranio. Già docente di lingua straniera al Cardarelli, superato il concorso da dirigente, trascorse tre anni nel Tigullio per poi passare alla media Frank ed in ultimo al liceo scientifico. Vi si trasferì nel 2021 nel non facile periodo del Covid, ma grazie alla sua riconosciuta preparazione è riuscita a condurre con competenza e umanità un istituto complesso ed articolato come quello di v.le Amendola. Nell’emozionante discorso di commiato oltre a menzionare i colleghi, il personale e le istituzioni ha ringraziato con particolare calore i due vice Riccardo Barotti e Damiano Moscatelli e la Dsga Saura Della Gatta salutando con particolare stima il suo successore, il professor Franco Alisei.

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