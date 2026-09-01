Lo spettacolo “Oltre il Sipario, il Cuore” conquista Vado Ligure: più di 50 artisti portano sul palco un messaggio di autentica accoglienza

Vado Ligure. A pochi mesi dal debutto della seconda edizione, “Oltre il Sipario, il Cuore” è tornato in scena dando ufficialmente il via alle repliche di uno spettacolo straordinario e unico nel suo genere.

Sabato 29 agosto, a Vado Ligure, il progetto ha trovato una nuova casa e un pubblico pronto ad accogliere un messaggio che va ben oltre lo spettacolo. La serata, resa possibile grazie al Comune di Vado Ligure, al sindaco Fabio Gilardi e agli assessori Laura Rizzuti e Angelo Lestinge, ha registrato un successo importante, confermando la forza di un progetto nato per dimostrare concretamente che l’inclusione può e deve essere parte integrante dello spettacolo dal vivo.

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