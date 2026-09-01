Nasce “Gente de Spéza”: sport, inclusione e solidarietà attraverso il calcio

Due fratelli, lo sport e un legame con il territorio spezzino. Nasce così “Gente de Spéza”, nuova società sportiva fondata da Alessio Colombo e Valentino Avanzini, con l’obiettivo di riunire giovani e meno giovani calciatori ed ex calciatori nati e cresciuti in provincia della Spezia attorno a un progetto che mette insieme sport, inclusione e volontariato.

La nuova società parteciperà nella stagione appena iniziata ai campionati amatoriali spezzini Aics e Csen con due squadre, per poi fare il proprio esordio nella stagione 2026/27 nei campionati della Lnd.

Le due formazioni saranno presentate sabato 5 settembre al Centro Sportivo Fantasty, in località Pianazze, nel corso di una giornata dedicata allo sport e alla socialità. Dalle 17 e fino a tarda sera sarà possibile giocare sui campi in sintetico a 5, ma sono previste anche musica e attività con giochi da tavola. A completare l’iniziativa ci saranno un ricco menù e una drink list che comprenderà anche una proposta alcohol free.

Il progetto, nato questa primavera, punta quindi ad andare oltre la dimensione sportiva, coinvolgendo la comunità attraverso iniziative di volontariato e momenti di aggregazione.

“Gente de Spéza” è presente su Instagram, dove saranno pubblicati e aggiornati gli appuntamenti dedicati allo sport e al volontariato.

The post Venere Azzurra, il direttivo della borgata: “Il Comune di Lerici nega la proroga per la sede storica, non si trova l’accordo per i nuovi spazi” appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com