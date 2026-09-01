COMMENTA
CONDIVIDI

Per Monterosso ritorno al passato con la rievocazione dello sbarco dei corsari di Dragut

Per Monterosso ritorno al passato con la rievocazione dello sbarco dei corsari di Dragut

Rievocazione dello sbarco dei corsari di Dragut

Per una sera Monterosso è tornata indietro di quasi cinque secoli, riportando nel cuore del borgo atmosfere, personaggi e suggestioni legate a una delle pagine più drammatiche della sua storia: lo sbarco dei corsari di Dragut del 1545. La rievocazione storica, promossa dal Comune di Monterosso al Mare e dalla Pro Loco di Monterosso, ha richiamato residenti e visitatori, trasformando le vie e la spiaggia del paese nel palcoscenico naturale di un racconto collettivo che ha saputo unire memoria storica, spettacolo e partecipazione. Oltre cento tra figuranti, residenti e partecipanti hanno dato vita alla ricostruzione, interpretando corsari e armigeri, popolani e difensori del borgo. La serata ha preso il via con l’apertura dei banchi gastronomici, per poi proseguire con la sfilata, partita dalla zona di Fegina,  e culminata al molo dei Pescatori con l’arrivo di Dragut e la rievocazione dello sbarco. Un momento particolarmente suggestivo è stato quello vissuto sul mare, con la presenza della Zigoela, tradizionale gozzo in legno con vela latina, che ha accompagnato la ricostruzione contribuendo a restituire al pubblico l’atmosfera del XVI secolo. Particolare attenzione è stata dedicata alla fedeltà storica della rappresentazione dalle imbarcazioni alle bandiere, dalle scenografie fino ai costumi.




Rievocazione sbarco Dragut a Monterosso


» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com