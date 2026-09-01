Per Monterosso ritorno al passato con la rievocazione dello sbarco dei corsari di Dragut

Per una sera Monterosso è tornata indietro di quasi cinque secoli, riportando nel cuore del borgo atmosfere, personaggi e suggestioni legate a una delle pagine più drammatiche della sua storia: lo sbarco dei corsari di Dragut del 1545. La rievocazione storica, promossa dal Comune di Monterosso al Mare e dalla Pro Loco di Monterosso, ha richiamato residenti e visitatori, trasformando le vie e la spiaggia del paese nel palcoscenico naturale di un racconto collettivo che ha saputo unire memoria storica, spettacolo e partecipazione. Oltre cento tra figuranti, residenti e partecipanti hanno dato vita alla ricostruzione, interpretando corsari e armigeri, popolani e difensori del borgo. La serata ha preso il via con l’apertura dei banchi gastronomici, per poi proseguire con la sfilata, partita dalla zona di Fegina, e culminata al molo dei Pescatori con l’arrivo di Dragut e la rievocazione dello sbarco. Un momento particolarmente suggestivo è stato quello vissuto sul mare, con la presenza della Zigoela, tradizionale gozzo in legno con vela latina, che ha accompagnato la ricostruzione contribuendo a restituire al pubblico l’atmosfera del XVI secolo. Particolare attenzione è stata dedicata alla fedeltà storica della rappresentazione dalle imbarcazioni alle bandiere, dalle scenografie fino ai costumi.















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