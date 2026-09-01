Perde il controllo del furgone e precipita nella scarpata: paura nell’entroterra genovese

Genova. Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri, 31 agosto, nel territorio comunale di Propata dove, intorno a mezzogiorno, lungo la strada provinciale 15, il conducente di un furgone ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e precipitando nella scarpata sottostante.

L’uomo è riuscito a uscire con le proprie forze dall’abitacolo del mezzo e a richiedere tempestivamente l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i militi del 118. Dopo le prime cure sul posto, il conducente è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Galliera di Genova in codice giallo per essere sottoposto a tutti gli accertamenti medici necessari.

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