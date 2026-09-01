Recco: Festa patronale della Madonna del Suffragio, il programma

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo

Tutto pronto a Recco per la Festa patronale in onore di Nostra Signora del Suffragio, che culminerà come da tradizione nella magnifica “Sagra del Fuoco”, attesa ogni anno da migliaia di persone. Il programma religioso e civile della festa è stato presentato questa mattina nel Palazzo comunale, presenti il sindaco Carlo Gandolfo, il presidente del Comitato “8 Settembre” Gianluca Buccilli, il portavoce del “Comitato dei Quartieri” Carlo Guglieri, il rettore del Santuario di Nostra Signora del Suffragio Giuseppe Guastavino, il presidente dei 7 Quartieri Fabio Malchiodi e il priore della Confraternita Nostra Signora del Suffragio Rosa Zerega.

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