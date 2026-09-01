Sabato 5 settembre torna il Savona Pride: “Tutele e diritti civili non possono essere concessioni temporanee”

Savona. Sabato 5 settembre torna a sfilare il Savona Pride, la grande manifestazione per la promozione dei diritti civili, dell’inclusione e del contrasto a ogni forma di discriminazione fondata su orientamento sessuale e identità di genere.

Nato nel 2024 e promosso dal comitato locale Arcigay Savona, l’appuntamento “punta a consolidare la presenza della comunità LGBTQIA+ nel tessuto sociale savonese. Il claim scelto per l’edizione 2026 è “AncoratƏ ai diritti”: di fronte a un clima di crescente discriminazione, l’ancora – simbolo di stabilità e porto sicuro – si trasforma in un grido di resistenza politica. Le tutele e i diritti civili non possono essere concessioni temporanee, ma devono configurarsi come garanzie solide, universali e inamovibili per ogni persona”.

» leggi tutto su www.ivg.it