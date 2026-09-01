San Colombano: la presentazione Expo Fontanabuona e Valli Tigullio

Dall’ufficio stampa di Expo Fontanabuona e Valli del Tigullio

Conferenza stampa di presentazione della 42ª edizione dell’Expo Val Fontanabuona e Valli del Tigullio, mercoledì 9 settembre alle 10.30 presso la Sala Consiliare del Comune di San Colombano Certenoli.

L’Expo Val Fontanabuona e Valli del Tigullio, nata nel 1981, torna quest’anno in presenza con

un’edizione rinnovata, in programma dal 18 al 20 settembre 2026 a Calvari, con l’obiettivo di

valorizzare le eccellenze dell’entroterra e rafforzare il legame tra territorio, imprese e comunità.

La manifestazione registra quest’anno una ampia partecipazione dei Comuni della Fontanabuona e del Tigullio e riparte dagli artigiani e dai produttori locali, con particolare attenzione ai settori

dell’artigianato, dell’enogastronomia e del turismo.

Il programma prevede, tra le altre iniziative, show cooking dedicati ai prodotti e ai piatti della tradizione locale, dimostrazioni delle lavorazioni artigianali, degustazioni e convegni tematici, oltre ai menù serali curati dai comitati locali.

Nel corso della conferenza stampa saranno presentati il programma dell’Expo, le novità dell’edizione 2026, gli espositori e le numerose realtà del territorio coinvolte nell’iniziativa.

Sarà inoltre l’occasione per illustrare il ruolo e il sostegno delle istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, a partire da Città Metropolitana di Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e amministrazioni comunali del territorio.

Confidando nella Sua presenza, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti.

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