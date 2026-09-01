Schlein a Genova, l’arrivo con Salis e l’abbraccio della Festa Pd: “Basta parlare di primarie, parliamo dei problemi degli italiani”

Genova. “Capisco che è un dibattito interessantissimo, ma la mia posizione su questo non cambia, chiedo di smetterla di parlare di noi e di parlare dei problemi concreti degli italiani, di smetterla di parlare di noi e di parlare di sanità, lavoro, scuola, della politica industriale che manca, e Genova ne sa qualcosa, e al contempo riuscire a concentrarci sulle proposte unitarie che abbiamo fatto”. La segretaria del Pd Elly Schlein arriva alla Festa dell’Unità in piazza Caricamento fianco a fianco con Silvia Salis.

La suggestione sulla corsa alle primarie non manca, tra i tavoli dei ristoranti e nella lunga fila per le focaccette di Creavari, ma sia Schlein sia la sindaca, di primarie non vogliono parlare. Salis, a dire il vero, non ruba la scena alla segretaria. Ma in passato ha già detto la sua sulle primarie: “Sono uno strumento di divisione, bisogna trovare il leader e lottare tutti insieme, uniti”. Inoltre, più volte, ha detto di non essere interessata a partecipare: “Continuerà a fare la sindaca di Genova”.

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