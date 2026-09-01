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Sei mesi dopo se ne va anche Adamo, che torna all’Avellino in prestito con diritto

Sei mesi dopo se ne va anche Adamo, che torna all’Avellino in prestito con diritto

Emanuele Adamo

Sei mesi dopo il suo arrivo, Manolo Adamo già saluta lo Spezia. L’esterno napoletano torna ad Avellino, dove aveva già giocato una stagione nell’anno del Covid, pronto a giocarsi le sue carte ancora in Serie B. Ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto, il difensore ha preferito la pista degli irpini a Catanzaro, Benevento e Carrarese, che soprattutto negli ultimi giorni avevano bussato alle porte dello Spezia. Acquistato a gennaio e con un contratto fino a giugno 2028, Adamo saluta dopo sedici apparizioni e un cartellino rosso.

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