Shagaxle risolve il suo contratto dopo sei mesi da oggetto misterioso

Se ne va nell’ultimo giorno di mercato, Hamse Shagaxle. Lo svedese con passaporto somalo ha risolto in mattinata il suo contratto che lo legava allo Spezia fino a giugno 2028, a 150mila euro annui, che aveva firmato da svincolato nel febbraio di qualche mese fa. Un’intuizione del capo scouting della scorsa stagione, Riccardo Pecini, che lo aveva già voluto in prova a Torino, dove però la società non aveva dato il via libera per il tesseramento. Due spezzoni in maglia Spezia per quello che rimane un assoluto punto interrogativo: poco più di un quarto d’ora nell’inutile finale di partita a Modena, poi gli ultimi minuti nell’esordio stagionale con la Torres. Non lascerà ricordi, Shagaxle, se non l’immagine di un’operazione folle nel mercato in cui si cercava disperatamente di salvare lo Spezia dalla retrocessione in Serie C.

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