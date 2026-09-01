Soleri al Vicenza, marcia indietro del Benevento per Di Serio. Che se resta chiude all’arrivo di Vido

Ultima ora e mezza di mercato e sono soprattutto le punte quelle in attesa di collocazione. Edoardo Soleri è pronto a firmare il suo nuovo contratto con il Vicenza, confermando quell’accordo trovato negli scorsi giorni con i veneti, anche senza l’arrivo alla Spezia di Matteo Della Morte, da pochi minuti ufficialmente un nuovo giocatore del Bari. Lo Spezia continua a cercare un esterno offensivo, ma abbandona la pista Ismael Achik, per cui si è spinto fino a qualche ora fa: la Salernitana ha chiuso alla cessione e il calciatore dovrebbe rinnovare con i campani nelle prossime settimane. Angelozzi quindi prosegue la caccia per un nuovo laterale da consegnare a Marco Turati, che lo attende con necessità entro gli ultimi minuti rimanenti.

Rischia di rimanere allo Spezia e, chissà, essere reintegrato in rosa invece Giuseppe Di Serio. I sanniti hanno fatto un passo indietro rispetto all’accordo trovato poco dopo l’ora di pranzo con il Benevento, acquisto a titolo definitivo per circa mezzo milione di euro, lasciando così sfumare l’opzione e cambiando anche i piani offensivi dello Spezia. Nella scorsa ora, infatti, Angelozzi e Longo hanno incontrato Luca Vido, attaccante del Brescia fuori dai piani del club, che ha raggiunto l’Hotel Sheraton a Milano. Vido, che era già stato offerto dai lombardi qualche giorno fa, resta un piano B per l’attacco delle Aquile, legato però all’uscita di Di Serio.

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