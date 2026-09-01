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Soleri al Vicenza, marcia indietro del Benevento per Di Serio. Che se resta chiude all’arrivo di Vido

Soleri al Vicenza, marcia indietro del Benevento per Di Serio. Che se resta chiude all’arrivo di Vido

Giuseppe Di Serio

Ultima ora e mezza di mercato e sono soprattutto le punte quelle in attesa di collocazione. Edoardo Soleri è pronto a firmare il suo nuovo contratto con il Vicenza, confermando quell’accordo trovato negli scorsi giorni con i veneti, anche senza l’arrivo alla Spezia di Matteo Della Morte, da pochi minuti ufficialmente un nuovo giocatore del Bari. Lo Spezia continua a cercare un esterno offensivo, ma abbandona la pista Ismael Achik, per cui si è spinto fino a qualche ora fa: la Salernitana ha chiuso alla cessione e il calciatore dovrebbe rinnovare con i campani nelle prossime settimane. Angelozzi quindi prosegue la caccia per un nuovo laterale da consegnare a Marco Turati, che lo attende con necessità entro gli ultimi minuti rimanenti.

Rischia di rimanere allo Spezia e, chissà, essere reintegrato in rosa invece Giuseppe Di Serio. I sanniti hanno fatto un passo indietro rispetto all’accordo trovato poco dopo l’ora di pranzo con il Benevento, acquisto a titolo definitivo per circa mezzo milione di euro, lasciando così sfumare l’opzione e cambiando anche i piani offensivi dello Spezia. Nella scorsa ora, infatti, Angelozzi e Longo hanno incontrato Luca Vido, attaccante del Brescia fuori dai piani del club, che ha raggiunto l’Hotel Sheraton a Milano. Vido, che era già stato offerto dai lombardi qualche giorno fa, resta un piano B per l’attacco delle Aquile, legato però all’uscita di Di Serio.

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