Sottomarini e subacquea, Fincantieri e ThyssenKrupp Marine Systems verso una nuova partnership

Fincantieri e ThyssenKrupp Marine Systems hanno firmato un memorandum di intesa per una collaborazione di lunga data tra le due società tesa a rafforzare la cooperazione industriale europea nel settore dei sommergibili e dei sistemi subacquei. Le parti intendono definire entro la fine dell’anno un quadro di collaborazione industriale. L’accordo rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento della base industriale europea nel settore della difesa navale, attraverso una più stretta collaborazione tra due operatori protagonisti del comparto.

Facendo leva sulle rispettive competenze tecnologiche complementari, la partnership punta a contribuire al superamento dell’attuale frammentazione dell’industria navale europea, in particolare nel settore dei sommergibili e delle tecnologie subacquee, promuovendo un approccio più integrato, competitivo ed efficiente ai programmi futuri, nel pieno rispetto della normativa applicabile. Ciò consentirà di sviluppare nuovi progetti e di valorizzare sinergie in termini di costi, a beneficio di entrambe le società.

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