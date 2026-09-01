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Economia

Tovo, proroga dei termini per l’affidamento in locazione dello storico locale bar “Il Dopolavoro”

Tovo, proroga dei termini per l’affidamento in locazione dello storico locale bar “Il Dopolavoro”

Generico agosto 2026

Tovo San Giacomo. L’amministrazione comunale di Tovo San Giacomo annuncia la proroga ufficiale dei termini di partecipazione al bando pubblico per l’affidamento in locazione ad uso commerciale dello storico locale bar situato all’interno dell’edificio denominato “Il Dopolavoro”, in piazza Don Pino Zunino n° 19-20-21 (già Piazza Umberto I).

La decisione di posticipare la scadenza al 16 ottobre 2026 offre un margine più ampio per completare la progettazione dell’offerta, effettuare i sopralluoghi obbligatori e predisporre la documentazione necessaria.

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