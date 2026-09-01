Tutto pronto per SportUp Savona 2026: coinvolte oltre 65 società sportive

Savona. È tutto pronto per SportUp Savona 2026, la grande manifestazione open-air che da venerdì 18 a domenica 20 settembre porterà lo sport nel cuore della città, trasformando piazze, vie e spazi cittadini in una vera e propria cittadella dello sport a cielo aperto.

L’evento è organizzato da AD Communication, nelle persone di Nico Amoroso e Marzia Pistacchio, in sinergia con il Comune di Savona, ed il patrocinio del CONI e di Bandiera Lilla, e nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura del movimento, valorizzare le eccellenze sportive del territorio e offrire a bambini, ragazzi, famiglie e cittadini la possibilità di conoscere e sperimentare gratuitamente numerose discipline sportive.

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