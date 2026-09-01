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Varazze, Castagnabuona celebra la Natività di Maria al santuario

Varazze, Castagnabuona celebra la Natività di Maria al santuario

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Varazze. La comunità di Castagnabuona si appresta a vivere le celebrazioni mariane nell’antico santuario dedicato alla Madonna della Croce, sulla collina sopra la frazione varazzina, a cui molte persone sono legate. Il programma organizzato dalla locale Confraternita di San Rocco e Nostra Signora della Croce si aprirà sabato 5 settembre alle ore 20:30 con la fiaccolata che dall’Oratorio San Rocco raggiungerà il santuario con preghiere e canti sul tema della cura del Creato. Lungo il cammino è prevista anche una piccola attività dedicata ai bambini.

Domenica 6 settembre al santuario alle 9 la messa, alle 17 la recita del rosario, a seguire la visita guidata a cura di Guido Pizzorno e al termine merenda con focaccette e bevande. Martedì 8 settembre, festa della Natività della Beata Vergine Maria, sono in programma alle 16:30 la “Via Matris Crucis”, percorrendo il “Ciappin”, l’antico sentiero che conduce al santuario, e alle 17 la messa.

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