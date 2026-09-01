Venere Azzurra, il direttivo della borgata: “Il Comune di Lerici nega la proroga per la sede storica, non si trova l’accordo per i nuovi spazi”

La sezione lericina della Lega navale ha riconsegnato le chiavi della storica sede della borgata marinara della Venere azzurra sotto il castello di San Terenzo, una situazione che per l’associazione “mette a rischio la stagione sportiva”. In una nota vengono ripercorse le ultime fasi: “nella giornata di ieri equipaggi e sostenitori hanno dovuto svuotare la sede. Al momento però la borgata non ha una sede alternativa e il fondo privato preso in affitto è ancora in fase di ristrutturazione, questa impossibilità di avere un supporto logistico a disposizione rischia di compromettere i Campionati Italiani di Gozzo Nazionale in previsione il 19 settembre”.

“L’inizio di questa nuova amministrazione lericina per noi non è stato positivo – spiega il direttivo della borgata- nonostante le rassicurazioni che abbiamo ricevuto sulla possibilità di trovare un accordo, ad oggi purtroppo non è stato trovato uno spazio per noi e siamo stati allontanati dalla sede storica della nostra borgata. Non sappiamo quali logiche portino a questa scelta, le scopriremo con il tempo, al momento sappiamo soltanto che una borgata che fa attività sportiva, sociale, culturale e ambientale é stata lasciata senza un appoggio logistico, mettendo a rischio il calendario di competizioni sportive e le attività nel sociale. La soluzione che auspicavamo si trovasse non è ancora arrivata. Dispiace constatare che a parole il Palio del Golfo e le sue borgate siano un valore aggiunto e un patrimonio da tutelare, ma nei fatti non vi sia ascolto né la ricerca di soluzioni concrete.”

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