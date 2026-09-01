Verde urbano, dal Pd un nuovo attacco alla giunta Peracchini: “La vera sfida è una pianificazione complessiva”

“Chi sa fare fa, chi non sa fare trova scuse”, recita un vecchio detto popolare. È da qui che Andrea Montefiori, segretario comunale del Pd, e Andrea Massalongo, consigliere comunale del Pd, muovono la loro critica alla gestione del verde urbano da parte dell’amministrazione Peracchini.

“Un centrodestra che dopo 10 anni di amministrazione (e di governo della Regione) richiama responsabilità di chi c’era prima dimostra tutta la sua fragilità e l’assenza di capacità politica-amministrativa: un modo per nascondere i propri fallimenti”.

“La gestione del verde urbano non è, ovviamente, immune da questa noiosa litania: la testa rivolta sempre al passato, senza mai una parola sul futuro”.

Secondo Montefiori e Massalongo, “la vera sfida, oggi, non è quella di depavimentare qualche piccola porzione di strade o piazze e piantare qualche albero, come, senza una strategia né un piano, sta provando a fare la giunta Peracchini”. Gli esponenti del Pd sostengono che vengano “annunciate, a tempo ormai scaduto, modestissime opere, magari in funzione delle prossime campagne elettorali”. Un “tentativo scomposto e minimale di parlare a chi ha particolare sensibilità su questo tema, senza però disturbare chi, all’interno del centrodestra, nega ancora i cambiamenti climatici e ritiene che si debba continuare a consumare suolo senza soluzione di continuità”.

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