Zilli e gli altri ventuno acquisti, Angelozzi cambia volto e corpo allo Spezia che proverà a giocarsi la Serie C

È mancata forse la ciliegina sulla torta, quella che avrebbe completato un mercato già profondissimo, nell’ultimo giorno di trattative. Ma sarebbe ingeneroso fermarsi a questo. Perché lo Spezia che Guido Angelozzi ha costruito in circa cinquanta giorni è una squadra completamente diversa da quella che aveva iniziato l’estate e che, con ogni probabilità, proverà a giocarsela fino alla fine. L’ultima giornata, semmai, racconta bene la difficoltà del lavoro affrontato dal direttore dell’area tecnica, arrivato a costruire praticamente da zero una rosa da Serie C in poco più di un mese e mezzo. All’Hotel Sheraton di Milano è stata una giornata lunghissima. Angelozzi e il direttore sportivo Gianluca Longo hanno iniziato i colloqui sin dalle prime ore del mattino, tra uscite da definire, trattative da sbloccare e ultimi tentativi per completare la rosa. La cessione di Bandinelli all’Empoli, la risoluzione di Hamse Shagaxle, poi Adamo all’Avellino. E, contemporaneamente, gli ultimi movimenti in entrata.

Sembrava ormai fatta per lo scambio con il Vicenza tra Edoardo Soleri e Matteo Della Morte. Sembrava, appunto. Perché proprio al momento della firma il giocatore vicentino ha scelto di cambiare strada, preferendo la pista Bari, con cui stava trattando parallelamente. Una situazione che Angelozzi non ha preso bene, anche perché nelle ore successive ha visto saltare definitivamente anche la cessione di Soleri. Il Vicenza ha infatti deciso di virare su Merkaj del Sudtirol, lasciando lo Spezia con un’operazione che, dopo essere sembrata a un passo dalla chiusura, si è dissolta proprio sul più bello. Ma la risposta del direttore catanese è arrivata ancora una volta da Catania. Angelozzi ha puntato sulla sua città per chiudere Kaleb Jimenez, italo-spagnolo classe 2002, un’idea nata prima dell’ora di pranzo e diventata realtà nel giro di un’ora. Prestito con diritto di riscatto per il nuovo numero 10, chiamato ad aggiungere qualità e soluzioni al centrocampo.

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