A Le Grazie un fine settimana di celebrazioni per la festa patronale

Tutto pronto alle Grazie per la festività patronale più importante nell’estate del golfo spezzino. Dal 4 all’8 settembre il borgo graziotto si trasforma per la tradizionale festa della Madonna delle Grazie che, in un clima ancora vacanziero, unisce il sacro, con i pellegrinaggi al santuario Mariano, con il profano, ovvero la tradizionale fiera e la immancabile Sagra del Polpo realizzata dalla Pro Loco nell’ambito dei festeggiamenti. Si parte, con uno dei momenti più intimi per il borgo, con la solenne processione votiva la sera del 4 settembre, quindi dal 5 la frazione, ed in particolare il quartiere di Ria, si anima con l’arrivo delle bancarelle, gli stand gastronomici e gli appuntamenti musicali. Appuntamento fisso con le degustazioni alla Sagra del Polpo, con lo stand della Pro Loco che sarà pronto a soddisfare i palati delle migliaia di persone presenti, a pranzo e cena, per tutti i quattro giorni di festa.

Sempre il programma della Pro Loco prevede serate musicali e spettacoli tutte le sere: il 5 saranno sul palco dei giardini pubblici Davide Micoli & 4 Sound Group – Live Music dance 70/80/90 Guest Star – Sara Grimaldi, la sera del 6 toccherà allo spettacolo musicale con il Dj Set di Radio A, lunedì 7 si balla con l’Orchestra Spettacolo Maenza e martedì 8, giornata patronale, con la cover band ufficiale dei Pooh ed il loro spettacolo Infinity – Tributo Ai Pooh. Da non perdere domenica 6 settembre alle 22.30 lo spettacolo pirotecnico nella Baia delle Grazie a cura del Comune di Porto Venere, lunedì 7 settembre alle 17,30 gli sbandieratori nelle vie del borgo e poi martedì 8 settembre alle 17.00 la Piccola Orchestra Spezzina Gosp ed alle 18.00 l’aviolancio del Gruppo Operativo Incursori di ComSubIn. Proprio il lancio dei paracadutisti della Marina militare sarà un qualcosa di innovativo rispetto a quello avvenuto negli anni passati o in altre manifestazioni, il tutto con una sorpresa coreografica che sino ad oggi non è stata ancora svelata ma che sarà sicuramente spettacolare. Da visitare anche la mostra al Cantiere della Memoria su “Garibaldi Sulle rotte dell’Eroe dei due Mondi” con l’esposizione di opere degli allievi della scuola di pittura Solo Arte, mentre nei giorni 5, 6, 7 e 8 settembre vi sarà la visita guidata alla Villa Romana del Varignano Vecchio. Sempre dal 4 all’8 settembre mostra d’arte al refettorio Olivetano con titolo “Sognando i Maestri” e collettiva di pittura degli artisti de “Il volo dell’arte”.

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