Al via Wiki Loves Monuments Liguria, al centro degli scatti ville e palazzi storici: come partecipare

Liguria. Parte a settembre, la decima edizione di Wiki Loves Monuments Liguria, capitolo locale di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico organizzato ogni anno dai volontari di Wikimedia Italia. L’iniziativa coinvolge fotografi professionisti e amatoriali con l’obiettivo di documentare il patrimonio e la bellezza ligure e italiana su Wikimedia Commons, Wikipedia e i progetti fratelli.

Grazie ai partecipanti al concorso e ai volontari dei progetti collaborativi, l’edizione ligure ha raccolto, nelle sue passate edizioni, oltre 12.300 scatti, con la partecipazione di oltre 300 fotografi (nella foto di apertura l’immagine vincitrice dell’anno scorso).

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