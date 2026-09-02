Arospazio, difesa e sicurezza: Confindustria presenta “Connext 2.0 – Filiere”

Favorire l’incontro tra imprese, mettere in rete competenze e capacità produttive e creare nuove opportunità di collaborazione all’interno delle filiere industriali strategiche. È questo l’obiettivo di Connext 2.0 – Filiere, il nuovo progetto nazionale di Confindustria che Confindustria La Spezia presenterà – in modalità on line – alle aziende del territorio giovedì 10 settembre, a partire dalle ore 14.30, nel corso di un webinar dedicato alla filiera Aerospazio, Difesa e Sicurezza che vedrà in collegamento: Alessandro Fontana, Direttore del Centro Studi Confindustria e Alberto Carboni, Adviser Aerospazio del Centro Studi Confindustria che illustrerà nel dettaglio la piattaforma.

Connext 2.0 – Filiere nasce come piattaforma digitale proprietaria di Confindustria per favorire lo sviluppo delle filiere industriali strategiche attraverso strumenti di scouting, profilazione, matching e collaborazione tra imprese. La prima applicazione è dedicata proprio all’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, comparto ad alto contenuto tecnologico e con rilevanti prospettive di sviluppo.

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