“Capture the Future”, quindici giovani storyteller internazionali nell’Appennino Tosco-Emiliano

È arrivata nell’Appennino Tosco-Emiliano la prima edizione di “Capture the Future – Global Youth Storytelling Initiative for People & Nature”, il progetto internazionale promosso da UNESCO e dalla società tecnologica VIVO che porta nella Riserva della Biosfera 15 giovani storyteller selezionati tra 745 candidature provenienti da 98 Paesi e collegate a oltre 120 Riserve della Biosfera UNESCO nel mondo.

Per una settimana Pontremoli e il territorio della Riserva diventano un grande laboratorio a cielo aperto, dove formazione, creatività ed esperienza diretta si incontrano per costruire nuovi racconti sul rapporto tra persone, natura, paesaggio e comunità locali. L’iniziativa riunisce giovani creativi provenienti da diverse parti del mondo, esperti di storytelling visivo, specialisti UNESCO e professionisti della fotografia e della videografia, coinvolgendo allo stesso tempo produttori, operatori e realtà locali. L’obiettivo è trasformare l’esperienza vissuta nell’Appennino in storie fotografiche e brevi film capaci di restituire la biodiversità del territorio e, soprattutto, le storie delle persone che lo abitano.

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