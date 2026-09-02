Chi è Gruppo San Marco? Attività, settori, clienti e servizi

Gruppo San Marco è un’azienda con sede a Soleto, in provincia di Lecce, attiva dal 2002 e presente online attraverso l’e-commerce ufficiale www.grupposanmarco.eu. Opera nei comparti delle piscine, dell’arredo per la casa e il giardino e delle soluzioni per il riscaldamento domestico, rivolgendosi sia a privati sia a professionisti.

L’attività di Gruppo San Marco si sviluppa quindi su più aree merceologiche e si estende sia al mercato italiano sia ai Paesi dell’Unione Europea. Alla vendita dei prodotti si affiancano diversi servizi, tra cui la manutenzione in loco delle piscine, l’assistenza e la riparazione dei prodotti e la gestione delle pratiche per il Conto Termico tramite intermediari.

Un’azienda attiva dal 2002

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