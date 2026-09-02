Crisi Amt, il sindaco Crucioli invita Bucci e Salis a Santo Stefano: “Il tempo stringe, basta divergenze”

Genova. Il sindaco di Santo Stefano D’Aveto, l’ex senatore e consigliere comunale Mattia Crucioli, invita il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la sindaca metropolitana Silvia Salis a un “incontro chiarificatore” in “terreno neutro”, proprio nella sua Santo Stefano, sulla situazione di Amt e chiede a entrambi gli amministratori di smetterla con le reciproche accuse e di trovare soluzioni, in fretta.

Crucioli lo fa con una lettera aperta, “in qualità di modesto sindaco di montagna”. Scrive: “Ho potuto constatare direttamente l’impegno che profondete per il rilancio delle aree interne della Regione e della Città metropolitana di Genova e so dunque che state facendo e farete quanto in vostro potere per tutelare il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, compresi quelli che vivono nei piccoli comuni montani come il mio. Proprio nella consapevolezza del vostro costante impegno e della vostra buona fede, mi permetto di dirvi che la reciproca accusa di contare balle e di boicottare il risanamento di Amt è sminuente del vostro ruolo e, soprattutto, risulta sterile e dannosa per i cittadini che rappresentate”.

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