El Shaarawy al Genoa, ora è ufficiale. Il club: “Welcome back, Faraone”

Genova. “Welcome Back, Faraone“, era nell’aria, ma questa sera, 2 settembre, il Genoa annuncia con un video ispirato all’antico egitto, con una piramide che spunta dal prato del Ferraris, uno dei ritorni più romantici della storia del calcio: Stephan El Shaarawy, dopo aver fatto la trafila delle giovanili prima al Legino e poi al Genoa, torna a vestire la maglia rossoblù a distanza di 18 anni da quando è stato aggregato alla prima squadra esordendo a 16 anni in Serie A il 21 dicembre 2008. Tre le presenze nelle stagioni 2008-2009 e nel 2009-2010 con la maglia del Grifone.

Ad accorgersi del suo talento, viste le vittorie in Primavera, sono in tanti. Andato in prestito al Padova nel 2010, dove ha mostrato il suo valore, è stato poi ceduto al Milan nel 2011.

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