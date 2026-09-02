Ferrovia a monte, possibile svolta per i fondi: l’Europa punta sulle mobilità militari e sul corridoio per l’Ucraina

Provincia. E se a sbloccare i fondi per il tanto discusso raddoppio ferroviario tra Finale Ligure e Andora fossero (anche) la guerra, la difesa europea e la ricostruzione dell’Ucraina?

Un’opera da oltre due miliardi di euro che da decenni divide il ponente savonese tra sogni di sviluppo e timori ambientali – e che ciclicamente riemerge nel dibattito pubblico salvo poi arenarsi per mancanza di fondi – potrebbe aver trovato la svolta decisiva. La chiave di volta per il raddoppio infatti potrebbe passare da Bruxelles e intrecciarsi direttamente con le nuove strategie europee di difesa e ricostruzione.

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