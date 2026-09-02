Festa dell’Unità e primarie del campo largo, Salis lo ripete in genovese: “Mi no ghe son”

Genova. “Mi no ghe son, non so più in che lingua lo devo ripetere”. Silvia Salis lo scandisce in lingua genovese, collegata a distanza con La7, prima di salire sul palco della Festa dell’Unità di Genova. La sindaca ribadisce per l’ennesima volta di non essere in corsa per le primarie del campo largo. Lo ribadisce all’indomani della visita di Elly Schlein in piazza Caricamento. E, da punti di partenza diversi, si mette sulla stessa lunghezza d’onda della segretaria del Pd.

“Credo che stiamo perdendo veramente tanto tempo su una discussione che, come sapete, non mi ha mai appassionato né da elettrice né adesso da sindaca – dice Salis – credo che le persone si aspettino un programma, un’idea, anche perché vi ricordo che ci stiamo arrovellando su una discussione mentre alla scorsa elezione siamo andati a votare per le politiche senza sapere già chi fosse il presidente o la presidente del consiglio. Quindi non capisco anche questo continuo discutere di questo argomento che, ripeto, non appassiona me, ma come non appassiona tutti gli altri italiani credo, soprattutto quelli del campo progressista”.

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