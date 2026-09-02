Fine vita, il Veneto anticipa la Liguria e il centrosinistra rilancia: “Andare oltre gli schieramenti politici”

Genova. “L’approvazione della legge sul fine vita da parte del Consiglio regionale del Veneto rappresenta un passaggio importante. Il fatto che arrivi dalla prima Regione amministrata dal centrodestra dimostra che su un tema così delicato è possibile andare oltre gli schieramenti politici”.

Lo dichiarano Enrico Ioculano, consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Salute, e Giovanni Pastorino, consigliere regionale della Lista Andrea Orlando Presidente e primo firmatario della proposta di legge sul fine vita depositata in Consiglio regionale.

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