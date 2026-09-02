Framura cerca chi accompagnerà gli studenti a scuola: aperto il bando per lo scuolabus

Il Comune di Framura cerca un nuovo gestore per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026/2027. L’amministrazione rivierasca ha pubblicato un avviso rivolto agli operatori interessati a occuparsi degli spostamenti degli studenti tra le loro abitazioni e le scuole frequentate. Il servizio riguarderà i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria di Castagnola e gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Deiva Marina. Previsto anche il collegamento nella direzione opposta, per gli alunni di Deiva Marina che frequentano il plesso scolastico di Framura.

Lo scuolabus dovrà quindi effettuare il prelievo e la riconsegna degli studenti direttamente a casa, oppure nei luoghi indicati dalle famiglie, organizzando i percorsi in modo compatibile con gli orari delle lezioni. Il servizio sarà riservato agli alunni che ne abbiano fatto richiesta al Comune e al personale incaricato dell’assistenza. Gli orari potranno essere modificati in base alla nuova organizzazione delle scuole. A carico del gestore ci saranno invece tutte le spese legate al mezzo e al suo funzionamento, dal carburante all’assicurazione, dal bollo alla manutenzione.

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