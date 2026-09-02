Il 5 settembre torna la Golfo dei Poeti Sailing Week, il nostro mare punto di riferimento per la vela nell’Alto Tirreno

E’ stata presentata questa mattina, presso la Sala Multimediale del Comune della Spezia, la Golfo dei Poeti Sailing Week 2026, manifestazione che dal 5 al 13 settembre porterà nel Golfo una settimana di vela, sport, eventi e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. Durante la conferenza stampa di presentazione, sono intervenuti il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il presidente del Comitato dei Circoli Velici Gianfranco Bianchi, il presidente della Sezione Velica della Marina Militare CV Ferdinando Bacini, in rappresentanza del Comandante Interregionale Marittimo Nord Amm. Flavio Biaggi, l’assessore allo Sport del Comune della Spezia Alberto Giarelli, l’assessore al turismo Maria Grazia Frijia e il coordinatore dell’organizzazione regate Attilio Cozzani.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la Golfo dei Poeti Sailing Week si prepara a compiere un ulteriore passo nel proprio percorso di crescita, con l’ambizione di richiamare un numero sempre maggiore di imbarcazioni ed equipaggi e di trasformare progressivamente l’appuntamento in un riferimento per la vela dell’Alto Tirreno.

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