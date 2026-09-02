COMMENTA
CONDIVIDI

“La bellezza rimane”, a Rapallo torna il premio che cerca la poesia anche fuori dai libri

“La bellezza rimane”, a Rapallo torna il premio che cerca la poesia anche fuori dai libri

Generico settembre 2026

Rapallo. Attesa nel mondo della poesia per la quarta edizione del Premio Internazionale La Bellezza Rimane, in programma sabato 5 settembre alle ore 11,00 a Villa Queirolo, nell’ambito della X edizione del Festival di Bioetica. La locandina di quest’anno racchiude già il senso del Premio: Anne Frank e Lorenzo Bastelli, due giovanissimi, due vite diversissime accomunate dalla capacità di vedere oltre la sofferenza e di lasciare parole capaci di resistere al tempo.

“Non penso a tutta la miseria, ma alla bellezza che rimane ancora”, scriveva Anne Frank nel suo Diario. Da quelle parole, nel 2023, è nato il nome del Premio.

» leggi tutto su www.genova24.it