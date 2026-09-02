Lavagna: schianto mortale contro un muro, muore un 40enne

E’ successo alle 2.51 a Lavagna, in via Eraldo Fico. Un uomo di 40 si è schiantato ad alta velocità contro un muro. La morte sarebbe stata istantanea. Estratto dall’abitacolo, i tentativi del medico del 118 e dei militi della Croce Verde di Lavagna per rianimarlo sono stato inutili. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante.

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per capire se il 40enne aveva avuto un malore o meno. L’auto, con targa spagnola, è sotto sequestro per poter capire, se necessario, se abbia avuto un guasto meccanico. La velocità, al momento sembra essere la causa prima dell’incidente. I carabinieri trasmetteranno il loro rapporto alla Procura. A bordo della vettura c’era solo il conducente.

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