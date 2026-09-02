Le pagelle: Mazzocchi entra e cambia il volto dello Spezia. Spedalieri e Sganzerla solidi e preziosi

Micai 6 – I guanti nemmeno si sporcano, partita da spettatore.
Oyono 6 – Prima da titolare con tanta voglia di stupire. Tocca molti palloni, sempre nel vivo del gioco sulla sinistra. Turati lo radiocomanda nei movimenti, che sembra piano piano eseguire con più fluidità. Buona prova.
Spedalieri 7 – Il migliore in campo dello Spezia. Non fa vedere palla a Lischetti e agli altri attaccanti del Vado, svettando su tutte le palle alte e vincendo tutti i duelli, anche ruvidi, contro gli avversari. Poi la zampata da 9, attaccando bene l’area, che sblocca una partita molto complessa.