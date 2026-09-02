Piscine idromassaggio Gruppo San Marco: caratteristiche, scelta e gestione

Le piscine idromassaggio non si scelgono soltanto in base a dimensioni e numero di posti. A incidere sull’esperienza sono anche la disposizione dei getti, il sistema di riscaldamento e filtrazione, lo spazio disponibile e, soprattutto, la gestione dell’acqua. Sono aspetti che cambiano sensibilmente da un modello all’altro e che conviene valutare prima dell’acquisto, soprattutto quando la piscina è destinata a un utilizzo frequente o all’installazione all’aperto.

Tra gli operatori specializzati nel settore delle piscine c’è Gruppo San Marco, azienda attiva dal 2002 con un catalogo che comprende piscine, accessori, prodotti per il trattamento dell’acqua e sistemi robotizzati per la pulizia. Accanto alla vendita, l’azienda offre anche servizi di manutenzione delle piscine, assistenza e riparazione dei prodotti, coprendo quindi diverse esigenze che possono emergere anche dopo l’installazione.

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