Più di cento posti di lavoro su tutto il territorio: ricercatissimi addetti alle pulizie, infermieri e parrucchieri

In totale sono 105 i posti di lavoro disponibili e che spaziano in tutti i settori economici del territorio pubblicati questa settimana dai Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana. Sono sempre molto ricercati lavoratori nel commercio, nella logistica, nella nautica, nel settore navale e nei trasporti. Le assunzioni possono essere a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, per i meno esperti sono disponibili anche apprendistati. Tra le proposte di lavoro sono presenti possibilità anche per addetti alle pulizie, alla contabilità, infermieri professionali, parrucchieri, giardinieri. Gli annunci di lavoro sono disponibili qui in formato pdf scaricabile e sul sito regionale Formazione lavoro.

Qualche consiglio per un buon curriculum. Prima di effettuare una candidatura, leggere bene i requisiti richiesti nell’annuncio e verificare di possedere tutti i requisiti richiesti. Aggiornare sempre il proprio curriculum vitae con le ultime esperienze lavorative, gli eventuali corsi di formazione seguiti e le competenze acquisite in linea col profilo per cui ci si candida. Un modello utile per compilare un buon cv è il formato Europass: un modello standard introdotto dalla Commissione Europea, che permette una lettura rapida e chiara delle competenze dei candidati, dando la possibilità di analizzare con facilità il profilo professionale. A questo link è possibile consultare la piattaforma e la guida gratuita per scrivere il proprio cv Europass

Per gli aspiranti candidati: nel caso avessero problemi con lo Spid oppure con le candidature effettuate tramite il portale Formazione Lavoro, è possibile inviare per email la propria candidatura, inserendo il numero di riferimento dell’offerta ID e allegando il proprio curriculum aggiornato all’indirizzo mail del CPI indicato nell’annuncio: cpi.laspezia3@regione.liguria.it per quello spezzino e cpi.sarzana@regione.liguria.it per quello di Sarzana. In alternativa è possibile consegnare di persona il proprio curriculum direttamente presso il Centro per l’impiego.

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