Questione morale e questione educativa al centro dell’iniziativa ad Arcola su Ennio Carando

Il libro di Giorgio Pagano “Ennio Carando Un filosofo nella Resistenza” è stato presentato ad Arcola – nell’area verde del Circolo Arci Guernica – per iniziativa della Sezione Anpi di Arcola, del Comune di Arcola e dell’Associazione Culturale Mediterraneo. L’incontro è stato introdotto da Cinzia Forma, già docente di latino e greco al Liceo Classico Costa. “La storia della vita di Ennio Carando è stata per me una scoperta emozionante”, ha esordito Forma che, sulla scia di autorevoli studiosi, ha paragonato Carando a Socrate:

“Come Socrate, Carando applica al suo insegnamento, non nozionistico, ma ricco di suggestioni ed emozioni, l’arte maieutica fondata sul dialogo, sullo stretto rapporto docente-discente, sull’attenzione alla formazione globale dei giovani ed alla pratica analitica della complessità, contro dogmatismi ed ideologie sterili e stereotipate, nella cura di una conoscenza critica che punta alla autonomia del pensiero. Quando docenti e studenti, adulti e giovani camminano insieme sulla strada della conoscenza consapevole, motivati da spinte morali, eticamente motivate e sostenute, nasce e si mantiene un solido sentimento di comunità, legata e tenuta insieme dai medesimi ideali”.

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