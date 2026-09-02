Rapallo: torna “La Bellezza Rimane”, il premio che cerca la poesia anche fuori dai libri

Dagli organizzatori

C’è attesa a Rapallo, a Genova e nel mondo della poesia per la quarta edizione del Premio Internazionale “La Bellezza Rimane”, in programma sabato 5 settembre alle ore 11,00 a Villa Queirolo, nell’ambito della X edizione del Festival di Bioetica. La locandina di quest’anno racchiude già il senso del Premio: Anne Frank e Lorenzo Bastelli, due giovanissimi, due vite diversissime accomunate dalla capacità di vedere oltre la sofferenza e di lasciare parole capaci di resistere al tempo.

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