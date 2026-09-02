“San Giuseppe Stadium… Pensiero Stupendo”: grande serata di musica e solidarietà per la riqualificazione del campetto di Carcare

Carcare. L’ASD Carcarese scommette sul futuro dei suoi giovani e lo fa unendo sport, grande musica d’autore e momenti di convivialità. Prosegue con entusiasmo la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa dal club biancorosso per restituire alla comunità un luogo simbolo dell’aggregazione locale: lo storico campetto di San Giuseppe.

Dopo il via ufficiale dato lo scorso maggio all’innovativo progetto di crowdfunding “Adotta una zolla”, la società biancorossa chiama ora a raccolta cittadini, famiglie e appassionati per un appuntamento speciale: venerdì 11 settembre, a partire dalle ore 21:00, i giardini situati di fronte al CRAL di San Giuseppe ospiteranno la serata “San Giuseppe Stadium… Pensiero Stupendo”.

» leggi tutto su www.ivg.it