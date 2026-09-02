Santo Stefano d’Aveto: cade sulla strada del Penna, in elicottero al pronto socorso

Un’escursionista di 62 anni che alle 14.36 percorreva la strada provinciale del monte Penna, è caduta riportando la sospetta frattura di una gamba. Il 118 ha inviato sul posto la Croce Rossa di Santo Stefano d’Aveto, il soccorso alpino e i vigili del fuoco di Chiavari. Da Genova intanto decollava l’elicottero Drago che raggiunta la Val d’Aveto,imbarcava la donna trasportandola, secondo il sito del 118, all’eliporto di Cogorno e quindi, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

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