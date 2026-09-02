Savona, il sindaco Marco Russo ospite alla “Polentissima” a Lavagnola

Savona. ​Politica, comunità e tradizione culinaria si incontrano nel quartiere di Lavagnola. Venerdì 4 settembre alle ore 20.30, presso i locali della Sms “Libertà e Lavoro” a Savona, si terrà la tradizionale “Polentissima”, appuntamento organizzato dal circolo PD “Libero Briganti”.

​Ospite d’eccezione della serata sarà il sindaco di Savona, Marco Russo. Nel corso dell’iniziativa è previsto un momento di confronto politico e amministrativo sui temi della città e del quartiere: il primo cittadino sarà infatti intervistato da Lorena Rambaudi, iscritta del circolo ed ex assessore comunale e regionale.

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