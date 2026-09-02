Serate Lunigianesi: a settembre cinque appuntamenti

Sarà un mese di settembre ricco di appuntamenti per gli amanti della storia locale e gli appassionati

del ciclo Serate Lunigianesi. Il primo incontro di una serie di 5 che chiuderà la XXIII edizione della rassegna, sarà venerdì 5 settembre a Castevoli nel comune di Mulazzo. La Piazza dei Caratteri ospiterà alle 21.30 il Dottor Riccardo Boggi che come di consueto ci incanterà con i suoi racconti aprendo uno spaccato illuminante sulla storia del nostro territorio. Il tema della serata è “Una rivolta popolare, frà Ruffino, un suggestivo paesaggio medievale” L’iniziativa, come tutte quelle che rientrano nel calendario Serate Lunigianesi, è frutto della storica collaborazione tra l’Istituto Valorizzazione Castelli, Associazione Manfredo Giuliani per le ricerche storiche e etnografiche della Lunigiana, i Comuni soci I.V.C. e la Provincia di Massa-Carrara. Nate allo scopo di avvicinare i residenti alla conoscenza dei propri luoghi e delle proprie origini portando la storia nelle piazze, nei sagrati e nelle aie, le Serate Lunigianesi sono diventate un appuntamento estivo da non perdere per tutti coloro che, richiamati dai temi, dalla competenza dei relatori nonché dalle suggestive atmosfere create dai luoghi sedi delle conferenze, di anno in anno continuano ad aggiungersi ad un sempre più numeroso pubblico di affezionati.

Per qualsiasi informazione e per le prenotazioni contattare la Segreteria I.V.C. dal lunedì al venerdì,

dalle 9.30 alle 12:30, al 0585-816245, oppure scrivere all’indirizzo e-mail

info@istitutovalorizzazionecastelli.it. Per il programma completo visitare www.istitutovalorizzazionecastelli.it

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