Spezia, Spinelli squalificato: salta la trasferta del “Riviera delle Palme”. La Samb perde Zini

Una giornata di squalifica per Fernando Spinelli, vice di Marco Turati, dopo l’espulsione rimediata nel finale di Spezia-Campobasso per le proteste nei confronti della panchina ospite. Il collaboratore tecnico non sarà quindi in panchina nella trasferta contro la Sambenedettese. Tra i rossoblù, invece, mancherà il difensore Alessandro Zini, espulso nel recupero della gara persa contro la Torres Sassari. Per lui il Giudice Sportivo ha disposto due giornate di stop.
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